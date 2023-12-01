Відповідне опитування провела соціологічна група "Рейтинг". І воно показало, що більшість українців одностайні у питання, який регіон може найбільше потерпати від ракетних ударів з боку Росії.

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Куди ворог може бити

Питання в опитуванні звучало так: "Ракетні удари по Вашому населеному пункту з боку Росії". Респонденти за шкалою від 1 до 5 мали дати оцінку, де 1 – відсутня загроза, а 5 – дуже висока загроза.

Почнімо з регіону, де, на думку опитаних, загроза відсутня. Таким вважають Захід. Таку відповідь дали 27 % респондентів. Натомість вважають, що дуже висока загроза 14 % опитаних.

Зауважимо, що 29% опитаних з деокупованих регіонів вважають, що їхні населені пункти під загрозою ракетних ударів. Утім, найбільше – 35% респондентів – вважають, що під ударом може бути Київ. Власне, мешканці столиці припускають, що росіяни можуть і будуть бити по місту своїми ракетами. Натомість про відсутність загрози для Києва заявили лише 6% опитаних.

Згідно з опитуванням, 22% опитаних вважають, що у їхньому місті дуже висока загроза ударів. Натомість у селах такий показник сягає 15%.

Якими б не були результати опитування, українців закликають не розслаблятися. У ГУР оцінили можливість ракетних ударів взимку.

Зима буде важкою

У ГУР МО детальніше розповіли, на що варто очікувати українцям цієї зими. Представник української розвідки Андрій Юсов зауважив, що цьогоріч зима буде такою ж важкою, як і торік.

Він зазначив, що порівняно нещодавно основними цілями ворога були портова та зернова інфраструктура, а також енергетичний сектор. Водночас росіяни здійснюють велику кількість терористичних атак на території нашої держави. Під ударом найбільше перебувають цивільна інфраструктура, а також економічний потенціал.

Розслаблятися точно не варто. Тобто павербанки треба дістати та протерти, а генератори – зарядити. Все підготувати,

– заявив речник.

Водночас він додав, що підготовка до цьогорічної зими триває.