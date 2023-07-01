Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат констатировал, что ракетные удары по Украине несколько "притихли". Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Что затеяли оккупанты
По мнению Игната, российские оккупанты экономят ресурсы для нового удара.
Очевидно, враг что-то накапливает, запасает для каких-то более коварных намерений. Можно только думать, что у них в голове после событий, которые произошли в России,
– сказал он.
Полковник Воздушных сил предположил, что это может быть связано с мятежом Евгения Пригожина. Он назвал эту неудачную попытку переворота ударом на внутриполитической арене страны-агрессорки, после которой захватчики, возможно, приходят в себя.
В то же время Игнат намекнул, что расслабляться рано. Он напомнил, что тактическая авиация неприятеля ежедневно атакует Украину. Оккупанты в последние месяцы каждый день применяют управляемые авиабомбы на фронте.
Последние заявления Игната
- Недавно спикер Воздушных сил заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия использовала 140 ракет Х-22. Оккупанты их больше не производят, однако имеют в запасе сотни единиц этих ракет.
- Также Игнат не так давно отмечал, что Россия не может постоянно бить высокоточным и дальнобойным оружием по Украине. Так он объяснил уменьшение интенсивности террористических атак страны-агрессорки.