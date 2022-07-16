Угроза ракетного удара: российские корабли с "Калибрами" находятся не только в Черном море

Оккупанты приготовили для украинцев ракеты "Калибр" не только в Черном море. Так, россияне держат ракеты и в акватории Средиземного моря.

Кроме того, страна-агрессор продолжает использовать Керчь-Еникальский пролив между Черным и Азовским морями в собственных целях. А гражданские российские суда беспрепятственно ходят по Босфорскому проливу.

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Россия приготовила "Калибры" и в Средиземном море

В Черном море на боевом дежурстве находятся 2 вражеских носителя оперативно-тактических ракет "Калибр". Кроме этого, оккупанты используют и Средиземное море. Так, по состоянию на утро 16 июля в Средиземном море размещены 5 вражеских носителей "Калибр" и 2 ракетных крейсера.

Между тем, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации 6 кораблями и катерами.

Пока для Украины моря заблокированы, Россия стабильно пользуется ими.

Только за прошедшие сутки проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

20 судов к Азовскому морю, 4 из которых двигались из пролива Босфор;

31 судно к Черному морю, из них 7 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

При этом Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая на гражданских судах в акватории Азовского моря системы автоматической идентификации (AIS).

К слову, сегодня же в оперативном командовании "Юг" сообщили, что оккупанты пытаются возобновить деятельность морских портов на побережье Азовского моря, чтобы вывозить украденное в Украине имущество морским путем.

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