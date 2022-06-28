Массированный ракетный удар по Украине: в сети появился перехват разговоров оккупантов

Россияне совершают масштабные ракетные обстрелы мирных украинских городов. Часть ударов они наносят с территории Беларуси.

Российские оккупанты увеличивают интенсивность ракетных обстрелов мирных украинских городов. Граждан просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, ведь враг очень подлый и может нанести удар куда угодно.

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Перехват переговоров оккупантов

Белорусские партизаны сообщили о том, что им удалось перехватить переговоры российских оккупантов, которые осуществляли ракетный обстрел Украины с территории Беларуси.

Враг совершил ракетные обстрелы Украины с помощью авиации. Самолеты вылетали с территории России, выпускали ракеты по Украине, находясь возле границы Украины с Беларусью, а затем возвращались в Россию.

По подсчетам белорусских партизан, всего 25 июня российские оккупанты выпустили по Украине около 50 ракет.

Перехват переговоров оккупантов: видео

Для атак с территории Беларуси враг использовал бомбардировщики Ту-22М3 и истребители Су-34 и Су-35. Бомбардировщики совершали полет с аэродрома "Шайковка" (Калужская область), а истребители – с аэродрома "Сеща" (Брянская область). По Львовской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях российские оккупанты били ракетами Х-32 и Х-59МК.

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