Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он объяснил, почему так происходит и от чего зависит точность ракет.

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Есть погрешность

Жданов заметил, что у аэробалистической ракеты может быть погрешность ее самой. К примеру, ракета Х-22 имеет коэффициент кругового отклонения 600 метров.

Когда ее создали в Советском Союзе, то назвали "убийцей авианосцев". Американский авианосец имеет длину около 400 метров. И не важно, куда эта ракета должна была попасть – в его нос или корму. Поэтому о том, чтобы она была более точной, никто не беспокоился,

– отметил военный эксперт.

Также Х-22 была рассчитана под ядерный боезаряд, поэтому ее основная часть весит 960 килограммов – чтобы он туда уместился.

"Х-22 – не точная ракета и может отклоняться от цели на 300 метров в любую сторону", – подчеркнул он.

Олег Жданов объяснил, почему вражеские ракеты попадают по жилью украинцев: смотрите видео

Ошибок быть не может

Все остальные ракеты бьют точно в цель и не ошибаются.

Если они прилетают в жилые дома украинцев, это не погрешности. Это значит, что при ее запуске были введены именно те координаты, куда она прилетела. Никаких ошибок здесь быть не может,

– заметил Жданов.

В то же время Россия отмечает, что имеет самые высокоточные ракеты.

"Россия специально наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым кварталам. Это геноцид украинцев, чтобы заставить нас капитулировать. Поэтому не стоит удивляться тому, что происходит. В этом все Россия", – уверен он.

Жданов напомнил, как в начале войны у пленного россиянина спросили, зачем Россия убивает украинцев, он ответил: "Для того, чтобы вы нас полюбили".

"Для нас должно быть аксиомой это утверждение. И наверное, россияне считают, что чем больше украинцев они убьют, тем больше мы их будем любить. Они не понимают, что у нас нет претензий к России. Мы хотим просто жить самостоятельно, без них. А они навязают нам свою "любовь" через кровь и убийства", – отметил Олег Жданов.

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