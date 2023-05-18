Глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов показал обломки российской ракеты, которую удалось сбить подразделениям ПВО. Небытов сообщил, что полицейские проводят осмотры мест падения обломков и фиксируют повреждения.

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В результате падения обломков нет существенных разрушений

По его информации, на данный момент существенных разрушений не зафиксировано, травмированных нет.

Россия снова пыталась поразить ракетами нашу столицу. Благодаря профессиональным действиям бойцов ПВО ВСУ планы врага в очередной раз провалились,

– написал он.

Как выглядит сбитая российская ракета / Фото из соцсетей Андрея Небитова



Обломки сбитой ракеты, которая летела на Киев / Фото из соцсетей Андрея Небытова

Российская ракета, которую сбили силы ПВО / Фото из соцсетей Андрея Небытова

Что известно о ночной ракетной атаке

Российские военные после того, как нанесли массированный ракетный удар 16 мая и не достигли целей, 18 мая снова атаковали Украину. Как и в прошлый раз, атака оккупационных войск России продолжалась ночью.

Тревогу в областях Украины начали объявлять перед 3 часами ночи. Около 04:45 первые взрывы слышали в Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях.

В Киеве прогремело несколько взрывов, в том числе в Дарницком и Днепровском районах. В Дарницком районе произошло возгорание в гаражном кооперативе в результате падения обломков. В этом же районе падение обломков еще в нескольких местах.

К счастью, пострадавших на местах падения обломков в Дарницком и Днепровском районах пока нет. Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что все цели над Киевом были уничтожены.

Кроме того, россияне в очередной раз мощно атаковали Одессу. В ВСУ рассказали, что большинство ракет удалось сбить над Черным морем. Однако враг попал в объект промышленности. К сожалению, один человек погиб и еще двое получили ранения.

В Воздушных Силах сообщили, что силы ПВО сбили 29 из 30 ракет, которыми россияне атаковали Украину. Россияне направили по Украине ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации, "Калибры" из акватории Черного моря, а также две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.