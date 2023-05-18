Глава Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов показав уламки російської ракети, яку вдалося збити підрозділам ППО. Нєбитов повідомив, що поліцейські проводять огляди місць падіння уламків і фіксують пошкодження.

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Унаслідок падіння уламків немає суттєвих руйнувань

За його інформацією, на цей момент суттєвих руйнувань не зафіксовано, травмованих осіб немає.

Росія знову намагалася вразити ракетами нашу столицю. Завдяки професійним діям бійців ППО ЗСУ плани ворога вчергове провалились,

– написав він.



Як виглядає збита російська ракета / Фото із соцмереж Андрія Нєбитова



Уламки збитої ракети, яка летіла на Київ / Фото із соцмереж Андрія Нєбитова



Російська ракета, яку збили сили ППО / Фото із соцмереж Андрія Нєбитова

Що відомо про нічну ракетну атаку