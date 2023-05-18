Глава Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов показав уламки російської ракети, яку вдалося збити підрозділам ППО. Нєбитов повідомив, що поліцейські проводять огляди місць падіння уламків і фіксують пошкодження.
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Унаслідок падіння уламків немає суттєвих руйнувань
За його інформацією, на цей момент суттєвих руйнувань не зафіксовано, травмованих осіб немає.
Росія знову намагалася вразити ракетами нашу столицю. Завдяки професійним діям бійців ППО ЗСУ плани ворога вчергове провалились,
– написав він.
Як виглядає збита російська ракета / Фото із соцмереж Андрія Нєбитова
Уламки збитої ракети, яка летіла на Київ / Фото із соцмереж Андрія Нєбитова
Російська ракета, яку збили сили ППО / Фото із соцмереж Андрія Нєбитова
Що відомо про нічну ракетну атаку
- Російські військові після того, як завдали масованого ракетного удару 16 травня й не досягли цілей, 18 травня знову атакували Україну. Як і попередній раз, атака окупаційних військ Росії тривала вночі.
- Тривогу в областях України почали оголошували перед 3 годиною ночі. Близько 04:45 перші вибухи чули у Вінницькій, Хмельницькій та Житомирській областях.
- У Києві прогриміло кілька вибухів, зокрема в Дарницькому та Дніпровському районах. У Дарницькому районі сталося загоряння в гаражному кооперативі внаслідок падіння уламків. В цьому ж районі падіння уламків іще в кількох місцях.
- На щастя, постраждалих на місцях падіння уламків у Дарницькому та Дніпровському районах наразі немає. Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що всі цілі над Києвом були знищені.
- Крім того, росіяни вкотре потужно атакували Одесу. У ЗСУ розповіли, що більшість ракет вдалося збити над Чорним морем. Однак ворог поцілив в об'єкт промисловості. На жаль, одна людина загинула та ще двоє зазнали поранень.
- У Повітряних Силах повідомили, що сили ППО збили 29 з 30 ракет, якими росіяни атакували Україну. Росіяни спрямували по Україні ракети Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації, "Калібри" з акваторії Чорного моря, а також дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.