Анонимный представитель Воздушных сил Украины в интервью изданию НВ отметил, что Россия ограничила использование высокотехнологических ракет против нашего государства. Их, по словам военного, страна-агрессор пытается экономить.

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Россия изменила тактику ракетных обстрелов Украины

Респондент отметил, что Россия использует против Украины ракеты разных типов в зависимости от задач, тактико-технических характеристик и расстояния, откуда и куда их запускают.

Сейчас самыми технологичными и дорогими ракетами на вооружении страны-агрессора являются Х-101 – они способны поражать цели на расстоянии 5,5 тысячи километров с точки запуска и стрелять издалека. В таком случае оккупантам не нужно подводить самолеты близко к запланированной цели, а просто взлететь в определенный район и осуществить запуск.

Пожалуй, (российские оккупанты – ред. 24 канал) чаще всего запускали "Калибры" из Черного моря с начала (полномасштабного вторжения – ред. 24 канал). Затем, когда был утоплен крейсер "Москва", и, очевидно, была смена корабельной тактики применения ракет, начались разные варианты,

– отметил представитель Воздушных сил Украины.

Военный подчеркнул, что ранее россияне применяли больше высокотехнологичных ракет типа Х-101, "Калибр" и "Искандер", впрочем, сейчас тактика врага несколько изменилась. По его словам, противник понял, что ракеты обладают способностью заканчиваться, а из-за санкций у них может возникнуть дефицит необходимых деталей.

Составляющие высокотехнологичные ракеты производят ведущие страны мира. Очевидно, что была какая-то команда об экономном использовании этих ракет, чтобы применять их только на важнейших направлениях, где это нужно больше всего,

– объяснил респондент.

К слову, представитель Воздушных Сил Украины добавил, что таким образом Россия начала использовать против нашего государства устаревшие образцы вооружения, которых они имеют очень много на своих складах, в частности, ракеты типа Х-22 и Х-59. Военный отметил, что они разных модификаций, однако все старые и крайне неточные.

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