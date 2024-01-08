Кроме ракет враг также запускает и свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Это создает дополнительную нагрузку на наших защитников неба.
Интересно Несет смертоносную ракету: особенности Ту-22м3, которым Россия обстреливала Украину ночью
Какие изменения произошли в ракетных обстрелах россиян
Офицер командования Воздушных сил ВСУ Денис Смажный отметил, что российская армия достаточно быстро учится, поэтому недооценивать врага не стоит.
К тому же, полковник напомнил, что во время первых своих ракетных атак россияне пускали свои ракеты через всю Украину, и это оружие шло на всю территорию Украины через боевые порядки зенитно-ракетных систем на высоте 1 километров и выше.
То есть эти ракеты можно было обнаруживать и сбивать. А сейчас враг, конечно, опустил все эти ракеты на чрезвычайно малую высоту, чтобы ее было трудно обнаружить,
– сказал офицер.
Жаркий также отметил, что противник очень массово использует дроны-камикадзе, медленные и низколетучие. Это также создает дополнительные проблемы для наших зенитных ракетных систем.
"Запускает их (дроны-камикадзе – 24 Канал) ночью, красит в черный цвет, потому и их трудно обнаружить", – рассказал он.
Однако полковник подчеркнул, что наши защитники и защитницы также быстро учатся противодействовать вражеским обстрелам ракет и дронов-камикадзе. По его словам, это свидетельствует, что сейчас эффективность нивелирования этих малозаметных угроз растет, особенно в действиях наших мобильных и огневых групп.
Почему Украина не сбила все ракеты во время последней массированной атаки из России
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что во время последнего массированного ракетного обстрела, кроме крылатых ракет и дронов-камикадзе, враг запускал и баллистические, аэробалистические ракеты, а также Х-22, идущие за баллистической траекторией Подобные ракеты могут сбивать не все имеющиеся в нашем арсенале средства ПВО.
- Игнат подчеркнул, что для сбивания подобных ракет необходимы системы ПВО, которые могут работать по целям, летящим баллистической траекторией. Одними из таких есть у нашего государства комплексы Patriot, но, по словам Игната, у нас их немного.
- Стоит отметить, что нашим защитникам во время массированной атаки 8 января удалось сбить 26 враждебных целей. А именно 8 ударных дронов типа "Шахед" и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.