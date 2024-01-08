Кроме ракет враг также запускает и свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Это создает дополнительную нагрузку на наших защитников неба.

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Офицер командования Воздушных сил ВСУ Денис Смажный отметил, что российская армия достаточно быстро учится, поэтому недооценивать врага не стоит.

К тому же, полковник напомнил, что во время первых своих ракетных атак россияне пускали свои ракеты через всю Украину, и это оружие шло на всю территорию Украины через боевые порядки зенитно-ракетных систем на высоте 1 километров и выше.

То есть эти ракеты можно было обнаруживать и сбивать. А сейчас враг, конечно, опустил все эти ракеты на чрезвычайно малую высоту, чтобы ее было трудно обнаружить,

– сказал офицер.

Жаркий также отметил, что противник очень массово использует дроны-камикадзе, медленные и низколетучие. Это также создает дополнительные проблемы для наших зенитных ракетных систем.

"Запускает их (дроны-камикадзе – 24 Канал) ночью, красит в черный цвет, потому и их трудно обнаружить", – рассказал он.

Однако полковник подчеркнул, что наши защитники и защитницы также быстро учатся противодействовать вражеским обстрелам ракет и дронов-камикадзе. По его словам, это свидетельствует, что сейчас эффективность нивелирования этих малозаметных угроз растет, особенно в действиях наших мобильных и огневых групп.

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