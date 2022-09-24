Советник главы ОП Михаил Подоляк осудил действия Ирана. Напомним, что ранее представители страны обещали не оказывать военной поддержки россии. Но свое слово не сдержали, поэтому их беспилотники бьют по гражданской инфраструктуре Украины.

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Подняться со дна Иран не захотел

Подоляк отметил, что Иран своими действиями открыто поддержал россию в войне против Украины. Отсталому, по его словам, государству передали современные беспилотники. И этими устройствами, сказал он, будут убивать украинцев.

После лет санкций, изоляции, отвратительной репутации – иранская элита так и не осознала, как подняться со дна цивилизации.

– добавил он.

Напомним, что Иран был признан страной-спонсором терроризма. В этот список она вошла 19 января 1984 года. В результате на нее наложили бешеное количество санкций, буквально выбросив за борт цивилизации. Такой же сценарий ожидает россию, если ее руководство не опомнится.

Дроны-камикадзе выпустили по Одесской области

Накануне российские военные атаковали Одессу двумя дронами-камикадзе, проданными врагу Ираном. В результате погиб один человек. Известно, что работали эти БПЛА Shahed 136 в паре. Один из них нашим военным удалось сбить. Вражеские "птички" прилетели из акватории Черного моря.

Известно также и о разрушении. Повреждения получили административное здание в припортовой зоне города. На месте удара сразу же разразился пожар.

Вскоре пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, почему враг использовал именно пару таких беспилотников. По ее словам, несколько БПЛА выпускает враг не просто так. Идет четкое соблюдение стратегии: один беспилотник уничтожают и только после этого свою работу выполняет второй.

Гуменюк уверяет, что враг продолжает попытку полностью уничтожить наше государство. Порт, который и стал очередной мишенью – стратегический объект. А поскольку оккупантов не устраивает успешная работа зернового коридора, то они попытаются ей помешать. Ведь диктатор из кремля хочет, чтобы все следовало его правилам.

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