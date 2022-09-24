Радник глави ОП Михайло Подоляк засудив дії Ірану. Нагадаємо, що раніше представники країни обіцяли не надавати військову підтримку росії. Але свого слова не дотримали, тож їхні безпілотники б'ють по цивільній інфраструктурі України.

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Піднятися з дна Іран не захотів

Подоляк наголосив на тому, що Іран своїми діями відкрито підтримав росію у війні проти України. Відсталій, за його словами, державі передали сучасні безпілотники. І цими пристроями, сказав він, вбиватимуть українців.

Після років санкцій, ізоляції, огидної репутації – іранська еліта так і не усвідомила, як піднятися з дна цивілізації,

– додав він.

Нагадаємо, що Іран визнали країною-спонсором тероризму. До цього переліку вона увійшла 19 січня 1984 року. Внаслідок цього на неї наклали шалену кількість санкцій, буквально викинувши за борт цивілізації. Такий же сценарій очікує на росію, якщо її керівництво не схаменеться.

Дрони-камікадзе випустили по Одещині

Напередодні російські військові атакували Одесу двома дронами-камікадзе, проданими ворогові Іраном. Внаслідок цього загинула одна людина. Відомо, що працювали ці БпЛА Shahed 136 у парі. Один із них нашим військовим вдалося збити. Ворожі "пташки" прилетіли з акваторії Чорного моря.

Відомо також і про руйнування. Пошкоджень зазнала адміністративна будівля у припортовій зоні міста. На місці удару відразу ж спалахнула пожежа.

Невдовзі речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, чому ворог використав саме пару таких безпілотників. За її словами, кілька БпЛА випускає ворог не просто так. Іде чітке дотримання стратегії: один безпілотник знищують, і лише після цього свою роботу виконує другий.

Гуменюк запевняє, що ворог продовжує намагання повністю знищити нашу державу. Порт, який і став черговою мішенню, – стратегічний об'єкт. А оскільки окупантів не влаштовує успішна робота зернового коридору, то вони спробують їй завадити. Адже диктатор з кремля хоче, щоб усе йшло за його правилами.

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