Взрывы раздались во время утренней воздушной тревоги. Детальнее читайте в материале 24 канала.

Заметьте Ракетный удар по Временному Яру в Донецкой области: количество погибших возросло до 20

Обстрел Харькова

В Харькове воздушную тревогу объявили в 10.09. Местные жители предупреждены об угрозе артиллерийского удара. Людей попросили немедленно уходить в укрытие гражданской защиты и не выходить оттуда к отбою.

россияне ударили 10 ракетами

Кирилл Тимошенко – заместитель главы Офиса Президента – сообщил, что ракетная атака на город произошла в 10:20. Для удара по Харькову кафиры использовали РСЗО "Смерч". По словам Тимошенко, зафиксировали 10 ракет.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что на месте трагедии начали свою работу спасатели. Кроме того, коммунальщики готовы ликвидировать последствия удара.

По словам Терехова, город продолжает работать. Местные жители – внимательны и сконцентрированы. русские не смогут погасить дух сопротивления и единения. Люди ждут победы.

Есть погибшие, пострадавшие – более 30 человек

Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА – сообщил, что в результате ракетной атаки утром 11 июля погибли 3 человека. Кроме того, известно о 31 пострадавшем. Соответствующие данные были предоставлены в Областном центре экстренной медицинской помощи.

К этой минуте от утренних обстрелов Харькова российскими оккупантами 31 пострадавший, все – госпитализированы в медицинские учреждения. Из них – 2 детей: 4 и 16 лет. Погибших – 3 человека,

– рассказал Синегубов.

У большинства пострадавших – взрывные травмы. По данным Харьковской ОВ, 16-летняя пострадавшая находится в состоянии средней тяжести.

Удар по Одесщине

российские захватчики утром 11 июля ударили также по Одесщине . Воздушная тревога на территории области прозвучала около 10:53. Уже через несколько минут местные жители услышали взрывы.

Тимошенко сообщил, что удар был нанесен с территории временно оккупированного Крыма. Враг выпустил 4 ракеты. К сожалению, российская ракета попала в здание. Данные о пострадавших устанавливают.

Заметьте – потери врага по состоянию на 12:31: смотрите видео