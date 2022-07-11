Вибухи пролунали під час ранкової повітряної тривоги. Детальніше читайте у матеріалі 24 каналу.

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Обстріл Харкова

У Харкові повітряну тривогу оголосили о 10:09. Місцевих жителів попередили про загрозу артилерійського удару. Людей попросили негайно йти в укриття цивільного захисту й не виходити звідти до відбою.

росіяни вдарили 10 ракетами

Кирило Тимошенко – заступник глави Офісу Президента – повідомив, що ракетна атака на місто відбулася о 10:20. Для удару по Харкову окупанти використали РСЗВ "Смерч". За словами Тимошенка, зафіксували 10 ракет.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що на місці трагедії розпочали свою роботу рятувальники. Окрім того, комунальники готові ліквідовувати наслідки удару.

За словами Терехова, місто продовжує функціонувати. Місцеві жителі – уважні та сконцентровані. росіяни не зможуть загасити дух спротиву та єднання. Люди чекають перемоги.

Окупанти завдають інтервальні удари. росіяни змінили тактику. ворог обстріляв цивільну інфраструктуру. Зокрема, у торгові об'єкти та шиномонтаж. Терехов наголосив, що росія хоче вбити інфраструктуру міста. Однак Харків не здасться.

Є загиблі, постраждали – понад 30 людей

Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА – повідомив, що внаслідок ракетної атаки вранці 11 липня загинули 3 людей. Окрім того, відомо про 31 постраждалого. Відповідні дані надали в Обласному центру екстреної медичної допомоги.

На цю хвилину від ранкових обстрілів Харкова російськими окупантами 31 постраждалий, усі – госпіталізовані до медичних установ. З них – 2 дітей: 4 та 16 років. Загиблих – 3 людей,

– розповів Синєгубов.

У більшості постраждалих – вибухові травми. За даними Харківської ОВА, 16-річна постраждала перебуває у стані середньої тяжкості.

Удар по Одещині

російські загарбники вранці 11 липня вдарили також по Одещині. Повітряна тривога на території області пролунала близько 10:53. Вже через лічені хвилини місцеві жителі почули вибухи.

Тимошенко повідомив, що удар завдали з території тимчасово окупованого Криму. Ворог випустив 4 ракети. На жаль, російська ракета влучила у будівлю. Дані про постраждалих наразі встановлюють.

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