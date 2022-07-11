Сирени в регіоні увімкнули о 10:53. Вже через 13 хвилин повідомили про вибухи.

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Наразі невідомо, що саме трапилося – ворожі "прильоти" чи звуки від роботи ППО. Невдовзі обласна військова адміністрація обов'язково надасть більше інформації.

Зауважимо, тривога в області все ще триває. Тому перебувайте в укриттях доти, поки не буде відбою.

В області не було кілька днів не було тривог

Повітряну тривогу в Одеській області не оголошували вже кілька днів. Востаннє мешканці регіону чули звук сирени ще 8 липня. Тоді загроза минула всього лиш за 11 хвилин, й люди змогли швидко повернутися до своїх справ. Водночас перед тим тривоги в області оголошували по кілька разів на день.