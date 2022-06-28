Россия пытается уничтожить украинский народ

Статистика гласит, что захватчики разрушили сотни учебных заведений и десятки больниц. Они целенаправленно бьют по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, что свидетельствует о том, что Росси ведет сугубо террористическую войну. Об этом 24 канала заявил нардеп, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

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По его словам, удары по торгово-развлекательному центру в Кременчуге, станции технического обслуживания в Днепре, обстрелы Лисичанска и Харькова являются составляющими системного пренебрежения Россией нормами международного гуманитарного права.

Это свидетельство того, что Россия избрала тактику геноцида против украинского народа. Она системно уничтожает украинский народ, так же как и пытается уничтожить украинскую государственность,

– убежден Вениславский.

Он отметил, что все мы неоднократно слышали высказывания многих представителей военно-политического руководства России, отрицающих право на существование Украины как государства. Тем самым они совершают еще одно международное преступление.

"Здесь нет ничего нового. Россия продолжает вести ту войну, которую она ведет. И не случайно Верховная Рада Украины обратилась в Конгресс США с просьбой признать Россию спонсором терроризма", – продолжил нардеп.

Агрессорам придется отвечать

По мнению Вениславского, если обобщить все то, что Россия совершила в Украине, нужно искать новые формы оценок таких действий для международного права. Очевидно, что Россия – не просто государство-спонсор терроризма, но и государство-террорист.

Хотя такого понятия в международном праве нет, но, я думаю, что сейчас пора, чтобы мы инициировали и, возможно, даже на уровне ООН внесли новую дефиницию – государство-террорист,

– заявил Федор Вениславский.

Ведь то, что делает Россия, по словам нардепа, не исключение, единичный случай или содействие каким-то террористическим атакам со стороны каких-то неизвестных субъектов или неизвестных сил. Это конкретные приказы конкретных военных, которые они отдают своим подчиненным. Результат этого – авиационные и бомбовые ракетные удары, атаки баллистическими и крыльями ракетами, обстрелы из артиллерийских систем, жертвами которых становится самое мирное население.

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Вениславский объяснил, что Россия избрала путь террора, запугивание гражданских граждан, посредством которого она пытается достичь своих политических целей.

"Она хочет, чтобы Украина пошла на какие-то переговоры и выполняла ультиматумы Кремля. Мы этого, конечно, не будем делать, и что бы ни делала Россия, мы видим реакцию мира. Весь цивилизованный мир на стороне Украины", – говорит народный депутат.

Поэтому он уверен, что рано или поздно Россия предстанет перед международными уголовными судами. Кроме того, для страны-агрессорки должен быть отдельный международный трибунал, специально созданный по аналогии с Нюрнбергским. Там должны расследовать и рассматривать дела о преступлениях высшего политического руководства России, а также тех, кто непосредственно отдавал и выполнял преступные приказы.

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