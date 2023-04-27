Удары по жилым домам в Николаеве: есть погибший и пострадавшие

Ночью 27 апреля Россия нанесла 4 ракетных удара по Николаеву. Сразу 3 вражеских ракета попали в жилые дома.

Враг попал в многоэтажку и в 2 частных дома. На местах ударов продолжаются поисково-спасательные работы. Каковы последствия террористической атаки россиян – читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание Россия ударила по многоэтажке и частным домам в Николаеве: часть города без света