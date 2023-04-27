Удары по жилым домам в Николаеве: есть погибший и пострадавшие
27 апреля 2023, 02:13Читати новину українською
Ночью 27 апреля Россия нанесла 4 ракетных удара по Николаеву. Сразу 3 вражеских ракета попали в жилые дома.
Враг попал в многоэтажку и в 2 частных дома. На местах ударов продолжаются поисково-спасательные работы. Каковы последствия террористической атаки россиян – читайте в материале 24 Канала.
Обратите внимание Россия ударила по многоэтажке и частным домам в Николаеве: часть города без света
2:08 Виталий Ким уточнил информацию о последствиях атаки. Число пострадавших возросло до 15 человек. Один человек в результате удара погиб. Поисково-спасательные работы продолжаются.1:59 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате попадания ракет пострадали 5 человек, 2 из которых в критическом состоянии.1:26 Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет сообщил, что в результате ударов есть жертвы, однако по состоянию на этот момент не понятно, сколько жизней унесла атака. На месте работают медики, спасатели и милиционеры.1:10 Россия атаковала Николаев. По данным ОВА, враг запустил 4 ракеты, из которых 3 попали в жилые дома. Речь идет о многоэтажке и о 2 частных домах. По предварительным данным, россияне ударили ракетами С-300.