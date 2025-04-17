Кружок проводил занятия в подвале Сумского университета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

Смотрите также На Сумщине похоронили семью Мартыненко, которая погибла в результате российского удара

Что известно о погибшей Алине Гречаниченко

В результате ракетного удара по Сумах погибла Алина Гричаниченко, которая привезла своего сына на кружок. Кружок был в подвале Сумского университета. Алина же вместе с мужем ждали на улице. В это время россияне и ударили по многолюдному центру города баллистической ракетой.

Первая ракета попала в здание Сумского университета. Через несколько минут вторая ракета разорвалась в воздухе. Она была оснащена кассетным зарядом.

От обломков и шрапнели погибла она и еще десятки мирных жителей. Всего в тот день Сумы потеряли 35 человек, среди которых было двое детей. Пострадало 117 человек.

Сын Алина и ее муж остались целыми.

Алина родилась и выросла в Ворожбе, закончила местную школу №3, а впоследствии – Украинскую академию банковского дела в Сумах. Со школьных времен ее вспоминают умную, красивую, общительную. Уже в Сумах она вышла замуж, родила сына.

Ее первый муж четыре года воевал еще в АТО, он офицер. Затем работал в одном из сельских советов Сумского района инструктором по физической культуре, тренировал подростков. В первые дни полномасштабного вторжения России он подался защищать Украину.

Там он был ранен, демобилизовался, сейчас работает в центре бокса в Сумах. Пара развелась, Алина вышла замуж снова.

В последнее время она продавала постельное белье и текстиль через интернет. У нее осталась мать, которая работает бухгалтером в городском совете, отец, работал на железной дороге.