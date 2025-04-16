Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне Сумы.

Читайте также Удар по Сумах 13 апреля: количество погибших возросло, известно о 125 пострадавших

В Сумах погибла семья Мартыненко

В Старом селе попрощались с семьей Мартыненко: сыном Максимом, который учился в 6 классе, его мамой Натальей и папой Николаем.

Все они погибли 13 апреля от российского удара "Искандером" в Сумах – в этот день семья ехала в церковь.

Парню в гроб положили мяч, потому что он очень любил футбол. Перед тем как закрыть гробы на небе появилась радуга,

– рассказали журналисты.

На Сумщине попрощались с семьей Мартыненко / Фото: Суспильне Сумы

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким семьи Мартыненко. Светлая память!

Напомним, по данным Сумского городского совета, в результате российского ракетного удара по Сумах погибли 36 человек, среди которых 11-летний мальчик и 17-летний юноша. Также в результате атаки, по данным городского головы Сум Александра Лысенко, пострадали 125 человек, среди которых – 18 детей.