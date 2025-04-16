Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Суми.

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У Сумах загинула родина Мартиненків

У Старому селі попрощалися з родиною Мартиненків: сином Максима, який навчався в 6 класі, його мамою Наталею та татом Миколою.

Усі вони загинули 13 квітня від російського удару "Іскандером" у Сумах – у цей день родина їхала до церкви.

Хлопцю в труну поклали м'яч, бо він дуже любив футбол. Перед тим як закрити труни на небі з'явилася райдуга,

– розповіли журналісти.

На Сумщині попрощалися з родиною Мартиненків / Фото: Суспільне Суми

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким родини Мартиненків. Світла пам'ять!

Нагадаємо, за даними Сумської міської ради, внаслідок російського ракетного удару по Сумах загинули 36 осіб, серед яких 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. Також унаслідок атаки, за даними міського голови Сум Олександра Лисенка, постраждало 125 осіб, серед яких – 18 дітей.