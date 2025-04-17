Гурток проводив заняття у підвалі Сумського університету. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Що відомо про загиблу Аліну Гречаніченко

Внаслідок ракетного удару по Сумах загинула Аліна Гричаніченко, яка привезла свого сина на гурток. Гурток був у підвалі Сумського університету. Аліна ж разом з чоловіком чекали на вулиці. У цей час росіяни й ударили по багатолюдному центру міста балістичною ракетою.

Перша ракета влучила у будівлю Сумського університету. За кілька хвилин друга ракета розірвалася у повітрі. Вона була оснащена касетним зарядом.

Від уламків і шрапнелі загинула вона та ще десятки мирних жителів. Загалом того дня Суми втратили 35 осіб, серед яких було двоє дітей. Постраждало 117 людей.

Син Аліна та її чоловік залишилися цілими.

Аліна народилася і виросла у Ворожбі, закінчила місцеву школу №3, а згодом – Українську академію банківської справи в Сумах. Зі шкільних часів її згадують розумну, красиву, товариську. Вже у Сумах вона вийшла заміж, народила сина.

Її перший чоловік чотири роки воював ще в АТО, він офіцер. Потім працював в одній із сільських рад Сумського району інструктором із фізичної культури, тренував підлітків. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії він подався захищати Україну.

Там він був поранений, демобілізувався, зараз працює у центрі боксу у Сумах. Пара розлучилася, Аліна одружилася знову.

Останнім часом вона продавала постільну білизну й текстиль через інтернет. У неї залишилася мати, яка працює бухгалтеркою в міській раді, батько, працював на залізниці.