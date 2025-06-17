Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Зеленского.

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Зеленский снова призывает к введению санкций

Уже который день Россия проводит масштабные и жестокие атаки по украинским городам и селам. Уже более трех лет оккупанты наносят удары, проводят наступления и захватывают нашу территорию. Страна-агрессор не чувствует последствий и еще больше усиливает атаки. По словам Владимира Зеленского, это дает России возможность вести войну дальше, тогда, когда санкции против страны должны быть более жестокими.

Год назад считалось, что применение сотни "Шахедов" по Украине – это много. Сейчас же количество запущенных воздушных целей достигает 500. Кроме дронов Россия не прекращает и ракетные обстрелы. Только в ночь на 17 июня вражеская армия выпустила 472 ракеты и много БПЛА, основным направлением удара была столица Украины.

Если в прошлом году применение ста "Шахедов" за одну ночь вызвало настоящий шок, то сейчас уже кажется необычным, если за одну атаку используется менее ста дронов. Фактически это единственное реальное изменение в поведении России после смены президента США. И это доказывает, что те, кто поддерживает новые и более сильные санкции против России, абсолютно правы,

– отметил президент Зеленский.

Так недавно о введении санкций заявил премьер-министр Канады Марк Карни. Под экономические ограничения попадут некоторые россияне и более 40 компаний, которые действуют в интересах России.

Великобритания также ввела новые ограничения против 10 организаций и 20 судов, среди которых – нефтяные танкеры и компании.

Бывший помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Фред Флейц заявлял, что страны "Большой семерки" теоретически могли бы убедить американского президента усилить санкционное давление на Россию.