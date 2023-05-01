Взрыв в Житомирской области раздался в конце воздушной тревоги утром. Дрон-камикадзе попал в один из промышленных объектов, информирует 24 Канал.

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В Житомирской области есть вражеское попадание

Как рассказали в ОВА, утром в конце воздушной тревоги произошел удар беспилотника-камикадзе по одному из промышленных объектов области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В настоящее время вся информация уточняется.

Обратите внимание! За сутки в Черниговской области зафиксировали 7 обстрелов, из них 2 – ночью из минометов и артиллерии. Враг также с вертолета выпустил 2 ракеты по Новгород-Северскому. Жертв и разрушений нет.

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