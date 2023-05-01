Вибух на Житомирщині пролунав наприкінці повітряної тривоги зранку. Дрон-камікадзе влучив в один з промислових об'єктів, інформує 24 Канал.
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На Житомирщині є вороже влучання
Як розповіли в ОВА, зранку наприкінці повітряної тривоги відбувся удар безпілотника-камікадзе по одному з промислових об'єктів області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Наразі вся інформація уточнюється.
Масована атака по Україні 1 травня: все, що відомо
- Спочатку звуки вибухів лунали на Дніпропетровщині та Київщині. За наявними даними, їх було щонайменше 10.
- За словами глави КМВА Сергія Попка, окупанти вдруге за три дні атакували Київ ракетами. Водночас запускали вони не лише їх, а й дрони-камікадзе.
- Під час нічної тривоги силам ППО вдалося збити усі ракети та БпЛА, які були у повітряному просторі Києва.
- Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зауважив, що військові Повітряного командування "Схід" уночі збили 7 крилатих ракет ворога. Втім не минулося без прильотів. Їх зафіксували у Павлоградському районі.
- Як виявилось, є 34 постраждалих через ракетний удар по Павлоградському району. З них п’ятеро дітей. Наймолодшій дівчинці – лише 8 років. У людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Дві жінки, 45 та 55 років, в реанімації. Решта лікуються амбулаторно.
- Загалом російські військові випустили 18 крилатих ракет. Мовиться про снаряди Х-101/Х-555. Наші сили ППО збили 15 ракет.