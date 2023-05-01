Вибух на Житомирщині пролунав наприкінці повітряної тривоги зранку. Дрон-камікадзе влучив в один з промислових об'єктів, інформує 24 Канал.

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На Житомирщині є вороже влучання

Як розповіли в ОВА, зранку наприкінці повітряної тривоги відбувся удар безпілотника-камікадзе по одному з промислових об'єктів області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Наразі вся інформація уточнюється.

Зверніть увагу! За добу на Чернігівщині зафіксували 7 обстрілів, з них 2 – вночі з мінометів та артилерії. Ворог також з гелікоптера випустив 2 ракети по Новгород-Сіверському. Жертв та руйнувань немає.

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