Ракетные комплексы и десятки танков: на оккупированной Луганщине зафиксировали засилье техники

Наблюдатели ОБСЕ вновь зафиксировали размещенное с нарушением правил вооружение боевиков на оккупированной Луганщине. Здесь и гаубицы, и противотанковые пушки, и танки, а еще – ракетные комплексы и российские средства радиоэлектронной борьбы.

На полигоне близ оккупированного поселка Бугаевка Луганской области беспилотный летательный аппарат обнаружил 30 гаубиц – 16 самоходных "Гвоздик" и 14 буксируемых "Жаб", говорится в отчете миссии.

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Кроме того, наблюдатели сообщают о противотанковых пушках "Рапира" близ Бугаевки и одной противотанковой пушке вблизи Перевальска.

В Луганске наблюдатели увидели 6 танков (вероятно, "Т-64") и одну самоходную гаубицу "Акация". Боевики размещают вооружение не только по линиям отвода, но и за пределами выделенных мест его хранения.



Гаубица "Гвоздика"



Гаубица "Жаба"

Оккупанты накопили вблизи оккупированной Шимшиновки Луганской области 11 танков "Т-64". Еще 25 таких танков "нашлись" вблизи Бугаевки вместе с буксируемыми миномётами и 4 зенитными ракетными комплексами.



Танк "Т-64"

Боевики приготовили и российские средства радиоэлектронной борьбы. Беспилотник СММ зафиксировал автоматизированную станцию помех и комплекс радиоэлектронной борьбы неподалеку от поселка Южная Ломоватка Луганской области.