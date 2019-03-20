00:24
20 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, 19 марта
      Вести.UA: Языковой патруль Парубия. Новый тренд в украинской политике
      Вєсті.UA
      19:17, 19 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Ракетные комплексы и десятки танков: на оккупированной Луганщине зафиксировали засилье техники

      11 Читати новину українською
      Наблюдатели ОБСЕ на оккупированном Донбассе зафиксировали засилье техники
      Наблюдатели ОБСЕ на оккупированном Донбассе зафиксировали засилье техники / Иллюстративное фото

      Наблюдатели ОБСЕ вновь зафиксировали размещенное с нарушением правил вооружение боевиков на оккупированной Луганщине. Здесь и гаубицы, и противотанковые пушки, и танки, а еще – ракетные комплексы и российские средства радиоэлектронной борьбы.

      На полигоне близ оккупированного поселка Бугаевка Луганской области беспилотный летательный аппарат обнаружил 30 гаубиц – 16 самоходных "Гвоздик" и 14 буксируемых "Жаб", говорится в отчете миссии.

      Читайте также: Почему Россия не вывела войска с Донбасса в 2018 году: объяснение Грымчака

      Кроме того, наблюдатели сообщают о противотанковых пушках "Рапира" близ Бугаевки и одной противотанковой пушке вблизи Перевальска.

      В Луганске наблюдатели увидели 6 танков (вероятно, "Т-64") и одну самоходную гаубицу "Акация". Боевики размещают вооружение не только по линиям отвода, но и за пределами выделенных мест его хранения.


      Гаубица "Гвоздика"


      Гаубица "Жаба"

      Оккупанты накопили вблизи оккупированной Шимшиновки Луганской области 11 танков "Т-64". Еще 25 таких танков "нашлись" вблизи Бугаевки вместе с буксируемыми миномётами и 4 зенитными ракетными комплексами.


      Танк "Т-64"

      Боевики приготовили и российские средства радиоэлектронной борьбы. Беспилотник СММ зафиксировал автоматизированную станцию помех и комплекс радиоэлектронной борьбы неподалеку от поселка Южная Ломоватка Луганской области.


      Ракетный комплекс 9K35

      blog_ava
      Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
      19 марта
      1428
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Украина – Россия Оружие ОБСЕ
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 19 марта: отставка Назарбаева и "великое переселение" в Крыму
      19 марта , 22:30 Главные новости 19 марта: отставка Назарбаева и "великое переселение" в Крыму
      456
      Нові рейтинги та антирейтинги кандидатів: хто і як може змінити розклади?
      19 марта , 22:00 Нові рейтинги та антирейтинги кандидатів: хто і як може змінити розклади?
      Артем Овдієнко 1458
      Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      19 марта , 19:25 Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      327
      Рінат Ахметов і електроенергія: як олігарх наживається на українцях
      19 марта , 21:00 Рінат Ахметов і електроенергія: як олігарх наживається на українцях
      Сергій Лещенко 180
      Як українці "віддають" свої гроші на підкуп виборців
      19 марта , 20:00 Як українці "віддають" свої гроші на підкуп виборців
      Тетяна Острікова 129
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В Украине снова поднимут цены на горячую воду и отопление: когда и на сколько
       27 февраля , 15:30
      Стало известно, когда достроят Кольцевую дорогу в Киеве
       31 июля 2018 , 16:20
      Украинский политик высказался против льгот на электромобили
       6 декабря 2018 , 08:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук