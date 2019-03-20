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      Ракетні комплекси та десятки танків: на окупованій Луганщині зафіксували засилля техніки

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      Спостерігачі ОБСЄ на окупованому Донбасі зафіксували засилля озброєння
      Спостерігачі ОБСЄ на окупованому Донбасі зафіксували засилля озброєння / Ілюстративне фото

      Спостерігачі ОБСЄ знову зафіксували розміщене із порушенням правил озброєння бойовиків на окупованій Луганщині. Тут і гаубиці, і протитанкові гармати, і танки, а ще – ракетні комплекси та російські засоби радіоелектронної боротьби.

      На полігоні поблизу окупованого селища Бугаївка на Луганщині безпілотний літальний апарат виявив 30 гаубиць – 16 самохідних "Гвоздик" та 14 буксируваних "Жаб", йдеться у звіті місії.

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      Окрім того, спостерігачі повідомляють про протитанкові гармати "Рапіра" побилзу Бугаївки та одну протитанкову гармату поблизу Перевальська.

      У Луганську спостерігачі побачили 6 танків (ймовірно, "Т-64") та одну самохідну гаубицю "Акація". Бойовики розміщують озброєння не лише за лініями відведення, але й за межами виділених місць його зберігання.


      Гаубиця "Гвоздика"


      Гаубиця "Жаба"

      Окупанти накопичили поблизу окупованої Шимшинівки Луганської області 11 танків "Т-64". Ще 25 таких танків "знайшлися" поблизу Бугаївки разом із буксируваними мінометами та 4 зенітними ракетними комплексами.


      Танк "Т-64"

      Бойовики наготували і російські засоби радіоелектронної боротьби. Безпілотник СММ зафіксував автоматизовану станцію перешкод та комплекс радіоелектронної боротьби неподалік від селища Южна Ломуватка на Луганщині.


      Ракетний комплекс 9K35

      blog_ava
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      19 березня
      2723
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі ОБСЄ Зброя Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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