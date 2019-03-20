Ракетні комплекси та десятки танків: на окупованій Луганщині зафіксували засилля техніки

Спостерігачі ОБСЄ знову зафіксували розміщене із порушенням правил озброєння бойовиків на окупованій Луганщині. Тут і гаубиці, і протитанкові гармати, і танки, а ще – ракетні комплекси та російські засоби радіоелектронної боротьби.

На полігоні поблизу окупованого селища Бугаївка на Луганщині безпілотний літальний апарат виявив 30 гаубиць – 16 самохідних "Гвоздик" та 14 буксируваних "Жаб", йдеться у звіті місії.

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Окрім того, спостерігачі повідомляють про протитанкові гармати "Рапіра" побилзу Бугаївки та одну протитанкову гармату поблизу Перевальська.



У Луганську спостерігачі побачили 6 танків (ймовірно, "Т-64") та одну самохідну гаубицю "Акація". Бойовики розміщують озброєння не лише за лініями відведення, але й за межами виділених місць його зберігання.



Гаубиця "Гвоздика"



Гаубиця "Жаба"

Окупанти накопичили поблизу окупованої Шимшинівки Луганської області 11 танків "Т-64". Ще 25 таких танків "знайшлися" поблизу Бугаївки разом із буксируваними мінометами та 4 зенітними ракетними комплексами.



Танк "Т-64"

Бойовики наготували і російські засоби радіоелектронної боротьби. Безпілотник СММ зафіксував автоматизовану станцію перешкод та комплекс радіоелектронної боротьби неподалік від селища Южна Ломуватка на Луганщині.