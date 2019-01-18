Ракетные комплексы и танки: наблюдатели рассказали о военной технике боевиков

Пророссийские боевики с нарушением линии отвода тяжелого вооружения разместили в оккупированном Донецке зенитно-ракетный комплекс “Стрела”. На Луганщину пророссийские войска стянули гаубицы и танки.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

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В ОБСЕ заявляют, что боевики традиционно размещают вооружение и военную технику с нарушениями.

Это, прежде всего, зенитные ракетные комплексы, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, танки,

– отмечается в сообщении.

Так, наблюдатели миссии зафиксировали один зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» в Донецке и один танк неустановленного типа вблизи поселка Софиевка на северо-востоке от Донецка.

Кроме того, вблизи поселка Белое Луганской области наблюдатели зафиксировали две самоходные гаубицы, четыре буксируемые гаубицы и 29 танков.

Напомним, компания Imagesat International по заказу телеканала Fox News опубликовала спутниковые снимки ракет и пусковых установок "Искандер", которые Россия разместила на границе с Украиной.