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      Ракетные комплексы и танки: наблюдатели рассказали о военной технике боевиков

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      ОБСЕ зафиксировала в Донецке российский ракетный комплекс “Стрела”
      ОБСЕ зафиксировала в Донецке российский ракетный комплекс “Стрела” / Фото из открытых источников

      Пророссийские боевики с нарушением линии отвода тяжелого вооружения разместили в оккупированном Донецке зенитно-ракетный комплекс “Стрела”. На Луганщину пророссийские войска стянули гаубицы и танки.

      Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

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      В ОБСЕ заявляют, что боевики традиционно размещают вооружение и военную технику с нарушениями.

      Это, прежде всего, зенитные ракетные комплексы, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, танки,
      – отмечается в сообщении.

      Так, наблюдатели миссии зафиксировали один зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» в Донецке и один танк неустановленного типа вблизи поселка Софиевка на северо-востоке от Донецка.

      Кроме того, вблизи поселка Белое Луганской области наблюдатели зафиксировали две самоходные гаубицы, четыре буксируемые гаубицы и 29 танков.

      Напомним, компания Imagesat International по заказу телеканала Fox News опубликовала спутниковые снимки ракет и пусковых установок "Искандер", которые Россия разместила на границе с Украиной.

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Оружие ОБСЕ Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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