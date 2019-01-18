Ракетні комплекси та танки: спостерігачі розповіли про військову техніку бойовиків

Проросійські бойовики із порушенням лінії відведення важкого озброєння розмістили в окупованому Донецьку зенітно-ракетний комплекс “Стріла”. На Луганщину проросійські війська стягнули гаубиці та танки.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС з посиланням на українську сторону СЦКК.

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В ОБСЄ заявляють, що бойовики традиційно розміщують озброєння та військову техніку з порушеннями.

Це, насамперед, зенітні ракетні комплекси, самохідні та буксирувані артилерійські установки, танки,

– зазначається в повідомленні.

Так, спостерігачі місії зафіксували один зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10» у Донецьку та один танк невстановленого типу поблизу селища Софіївка на північному сході від Донецька.

Окрім того, поблизу селища Біле, що на Луганщині, спостерігачі зафіксували дві самохідні гаубиці, чотири буксирувані гаубиці та 29 танків.

Нагадаємо, компанія Imagesat International на замовлення телеканалу Fox News опублікувала супутникові знимки ракет та пускових установок "Іскандер",які Росія розмістила на кордоні з Україною.