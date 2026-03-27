ВСУ впервые разбили российский комплекс "Бастион" в Крыму, – спикер ВМС Плетенчук

Вражеская армия с начала года активно применяет береговой ракетный комплекс "Бастион" для атак по украинским городам. Однако Силы обороны дают отпор, поэтому произошло первое поражение этого комплекса на территории временно оккупированного Крыма.

Соответствующее заявление в эфире телемарафона сделал представитель Военно-морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Смотрите также Сырский назвал площадь освобожденных на Юге территорий и потери россиян

Что известно о первом случае поражения вражеского "Бастиона"?

Как пояснил Плетенчук, украинские военные фиксировали усиление применения этого ракетного комплекса.

Заметьте! Модернизация "Бастиона" предоставила ему также возможность запускать ракеты "Циркон".

Несмотря на то, что это уже довольно устаревшая ракета, она сверхзвуковая и используется, как правило, для ударов вглубь по украинской территории. Ее оккупанты запускают из Крыма.

По мнению представителя ВМС, такие российские атаки связаны с попытками противника компенсировать применение баллистики. Подобные удары враг осуществляет в среднем 1 – 2 раза в месяц.

В то же время поражение ракетного комплекса "Бастион" – довольно сложная задача.

Поражение такого комплекса, насколько я вижу, произошло впервые на территории Крыма, потому что довольно сложно подобные действия проводить. Они скрыто передвигаются, и выследить подобную цель довольно сложно,

– подчеркнул Плетенчук.

Он также уточнил, что "Бастион" – это мобильный противокорабельный комплекс, который россияне используют нетипично. Они бьют ракетами по суше из-за отсутствия целей в море. К тому же, такие системы могут перебрасываться и через Крымский мост.

Отметим, что среди основных характеристик комплекса время развертывания меньше 5 минут. Максимальный боекомплект дивизиона составляет от 12 до 24 ракет, интересно и то, что у "Бастиона" есть способность работать по принципу "выстрелил-забыл".

Напомним, что в ночь на 24 марта Вооруженные Силы Украины ударили по российскому береговому ракетному комплексу "Бастион-М" в Крыму. Сообщали также о потерях среди личного состава противника.

Какие результаты ударов ВСУ по противнику?