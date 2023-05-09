К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Однако есть некоторые повреждения.
Важно Россия атаковала Украину в первые часы 9 мая: все, что известно о ракетном обстреле
Россия атаковала ракетами Черкасщину
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что утром 9 мая враг атаковал регион. По предварительным данным, двумя крылатыми ракетами. Сейчас все детали выясняют.
К счастью, обошлось без пострадавших.
В одном из случаев у нас был незначительный пожар на месте падения. Также взрывной волной повреждены окна в коммунальном заведении,
– отметил глава региона.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак добавил, что в Черкасской области в лесном массиве возле села Оршанец обнаружены остатки ракеты, по предварительным выводам, Х-101. В результате взрыва возник пожар, который ликвидирован. Пострадавших нет.
Взрывной волной было повреждено 47 окон здания коммунального учреждения "Черкасский областной противотуберкулезный диспансер". Персоналом лечебного учреждения проведена эвакуация 47 пациентов в невредимую часть здания.
В Звенигородском районе обнаружено место падения второй ракеты без последствий.
Последствия ракетной атаки в Черкасской области / фото ОВА
Утренняя атака Украины 9 мая: все, что известно
- В Голосеевском районе Киева в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание. Позже горящий обломок потушили.
- В Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части.
- В воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около 15 вражеских воздушных целей. Попаданий нет.
- Воронку от вражеских обстрелов обнаружили в Киевской области в одном из районов области. Диаметр попадания около 8 метров, глубина более 2,5.
- Позже обломки крылатой вражеской ракеты обнаружили в одном из районов Киевской области. Части оружия оккупантов упали на поле.
- Также части вражеской ракеты были обнаружены на территории населенного пункта в одном из районов Киевской области. Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры.
- В Воздушных силах сообщали, что оккупанты осуществили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации – четырех Ту-95мс (район Каспия).
- В результате силами ПВО было уничтожено 14 крылатых ракет, еще одну – в зоне ответственности воздушного командования "Юг".
- Всего уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.
- Всего за две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555. 23 из них успешно уничтожены.