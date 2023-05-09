К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Однако есть некоторые повреждения.

Важно Россия атаковала Украину в первые часы 9 мая: все, что известно о ракетном обстреле

Россия атаковала ракетами Черкасщину

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что утром 9 мая враг атаковал регион. По предварительным данным, двумя крылатыми ракетами. Сейчас все детали выясняют.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В одном из случаев у нас был незначительный пожар на месте падения. Также взрывной волной повреждены окна в коммунальном заведении,

– отметил глава региона.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак добавил, что в Черкасской области в лесном массиве возле села Оршанец обнаружены остатки ракеты, по предварительным выводам, Х-101. В результате взрыва возник пожар, который ликвидирован. Пострадавших нет.

Взрывной волной было повреждено 47 окон здания коммунального учреждения "Черкасский областной противотуберкулезный диспансер". Персоналом лечебного учреждения проведена эвакуация 47 пациентов в невредимую часть здания.

В Звенигородском районе обнаружено место падения второй ракеты без последствий.



Последствия ракетной атаки в Черкасской области / фото ОВА

Обратите внимание! По данным Воздушных сил ВСУ, наша ПВО уничтожила 23 из 25 крылатых ракет, которыми российские оккупанты атаковали Украину в ночь на 9 мая.

Утренняя атака Украины 9 мая: все, что известно