На щастя, обійшлось бех жертв та постраждалих. Однак є деякі пошкодження.

Важливо Росія атакувала Україну в перші години 9 травня: все, що відомо про ракетний обстріл

Росія атакувала ракетами Черкащину

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що зранку 9 травня ворог атакував регіон. За попередньою інформацією, двома крилатими ракетами. Наразі усі деталі з’ясовують.

На щастя, минулось без потерпілих.

В одному з випадків ми мали незначну пожежу на місці падіння. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна в комунальному закладі,

– зазначив глава регіону.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак додав, що на Черкащині у лісовому масиві біля села Оршанець виявлено залишки ракети, за попередніми висновками, Х-101. Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку ліквідовано. Постраждалих немає.

Вибуховою хвилею було пошкоджено 47 вікон будівлі комунального закладу "Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер". Персоналом лікувального закладу проведено евакуацію 47 пацієнтів до неушкодженої частини будівлі.

У Звенигородському районі знайдено місце падіння другої ракети без наслідків.



Наслідки ракетної атаки на Черкащині / фото ОВА

Зверніть увагу! За даними Повітряних сил ЗСУ, наша ППО знищила 23 із 25 крилатих ракет, якими російські окупанти атакували Україну в ніч на 9 травня.

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