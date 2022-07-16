В Днепре пострадали 2 предприятия: в одно россия попала, на другое – упали обломки ракет

Вечером 15 июля российские военные атаковали Днепр. Появилась информация, что от рук врага пострадали сразу два предприятия в городе.

Об этом рассказал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. Он заметил, что враг выпустил по городу сразу шесть ракет.

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Разрушения в Днепре масштабные

Глава облсовета отметил, что вечером по одному из предприятий Днепра было сразу несколько "прилетов". По городу российские военные с Каспийского моря выпустили ракеты Х-101.

Известно, что в результате атаки погибли три человека, а также по меньшей мере полтора десятка получили ранения. А на самом предприятии в центре города вспыхнул пожар.

На протяжении всей ночи спасатели пытались локализировать огонь. Ликвидировать пожар на 07:35 удалось в одном из цехов. Известно также о масштабных разрушениях.

Повреждения получили также объекты, расположенные рядом с предприятием. Речь идет о более чем 10 автомобилях. Также выбило окна и двери в домах поблизости.

Известно, что Днепр атаковали шесть ракет. Четыре из них, к счастью, удалось сбить. Но обломки вражеских снарядов попали в другое промышленное предприятие на Днепропетровщине. В результате ранения получил один из сотрудников. Его отправили в больницу. В настоящее время он находится в реанимации.

Коротко о ракетном ударе по Днепру

Вечером 15 июля в области раздалась воздушная тревога. Заметим, что сирены тогда включились по всей территории нашего государства.

Заметим, что сирены тогда включились по всей территории нашего государства. Около 21:00 в городе услышали взрывы. Соответствующая информация поступила от жителей города. Речь идет о 3 – 4 взрывах. Также очевидцы рассказали о столбе серого дыма, который виднелся над городом.

Соответствующая информация поступила от жителей города. Речь идет о 3 – 4 взрывах. Также очевидцы рассказали о столбе серого дыма, который виднелся над городом. Добавим, что официальных сведений от местных властей о ракетном ударе не было. Но мэр Днепра Борис Филатов в 21:11 попросил горожан не покидать укрытий. Напомним, что даже во время работы ПВО необходимо находиться в укрытиях. Обломки вражеских ракет угрожают не меньше, чем сами снаряды.

Напомним, что даже во время работы ПВО необходимо находиться в укрытиях. Обломки вражеских ракет угрожают не меньше, чем сами снаряды. После 22:00 поступила информация от заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко. Он подтвердил ракетный удар со стороны россии. Также чиновник отметил, что в городе могут наблюдаться перебои с поставкой воды в результате вражеской атаки.

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