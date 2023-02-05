Россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова – в результате вражеской атаки пострадали пять человек. Оккупанты атаковали центр города двумя ракетами С-300

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Последствия очередной атаки россиян

Родственница пострадавшей, которую спасатели выносили на носилках, показала разбитую квартиру женщины:

Бабушка в шоке, она едва ходит, поэтому ее пришлось на носилках выносить. Живая и слава Богу. Хорошо, что она встала и пошла в ванную, видите, кровать засыпана,

– рассказала родственница Ирина.

Как выглядит квартира после обстрела: смотрите видео

Что известно о ракетной атаке по Харькову 5 февраля

5 февраля около 8.30 утра россияне обстреляли двумя ракетами центр города Харькова.

Оккупанты ударили по территории Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова. Одна ракета повредила центральный корпус, вторая привела к разрушениям в других корпусах.

Также серьезные разрушения получили 10 домов, расположенных рядом. Травмы получил охранник учебного заведения. Других пострадавших нет, потому что обучение в университете проводится дистанционно.

Среди жителей домов трое пострадавших – 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 и 83 года.

Возможно ли посторное наступление России на Харьков