Росіяни завдали ракетний удар по центру Харкова – внаслідок ворожої атаки постраждали п'ятеро людей. Окупанти атакували центр міста двома ракетами С-300
До теми Ракета прилетіла буквально у фундамент будинку: деталі обстрілу Харкова росіянами
Наслідки чергової атаки росіян
Родичка постраждалої, яку рятувальники виносили на носилках, показала розбиту квартиру жінки:
Бабуся в шоці, вона ледве ходить, тому її довелося на носилках виносити. Жива, і слава Богу. Добре, що вона встала і пішла до ванної, бачите, ліжко засипане,
– розповіла родичка Ірина.
Як виглядає квартира після обстрілу: дивіться відео
Що відомо про ракетну атаку по Харкову 5 лютого
- 5 лютого близько 8.30 ранку росіяни обстріляли двома ракетами центр міста Харкова.
- Окупанти вдарили по території Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова. Одна ракета пошкодила центральний корпус, друга призвела до руйнувань в інших корпусах.
- Також серйозних руйнувань зазнали 10 будинків, що розташовані поруч. Травми отримав охоронець навчального закладу. Інших постраждалих немає, бо навчання в університеті проводиться дистанційно.
- Серед мешканців будинків троє постраждалих – 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 та 83 роки.
Чи можливий посторний наступ Росії на Харків
- Міністр оборони Олексій Резніков 5 лютого висловився щодо можливого наступу окупантів на Харків.
- Резніков зауважив, що зараз з боку Росії ударних угруповань немає, однак, за його словами, не можна виключати, що "через деякий час вони можуть з'явитися".
- Міністр наголосив, що українцям варто довіряти лише перевіреним джерелам та не слід піддаватися панічним інформаційним вкидам ворога.