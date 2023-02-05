Росіяни завдали ракетний удар по центру Харкова – внаслідок ворожої атаки постраждали п'ятеро людей. Окупанти атакували центр міста двома ракетами С-300

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Родичка постраждалої, яку рятувальники виносили на носилках, показала розбиту квартиру жінки:

Бабуся в шоці, вона ледве ходить, тому її довелося на носилках виносити. Жива, і слава Богу. Добре, що вона встала і пішла до ванної, бачите, ліжко засипане,

– розповіла родичка Ірина.

Як виглядає квартира після обстрілу: дивіться відео

Що відомо про ракетну атаку по Харкову 5 лютого

5 лютого близько 8.30 ранку росіяни обстріляли двома ракетами центр міста Харкова.

Окупанти вдарили по території Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова. Одна ракета пошкодила центральний корпус, друга призвела до руйнувань в інших корпусах.

Також серйозних руйнувань зазнали 10 будинків, що розташовані поруч. Травми отримав охоронець навчального закладу. Інших постраждалих немає, бо навчання в університеті проводиться дистанційно.

Серед мешканців будинків троє постраждалих – 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 та 83 роки.

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