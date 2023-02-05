Росіяни завдали ракетний удар по центру Харкова – внаслідок ворожої атаки постраждали п'ятеро людей. Окупанти атакували центр міста двома ракетами С-300

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Наслідки чергової атаки росіян

Родичка постраждалої, яку рятувальники виносили на носилках, показала розбиту квартиру жінки:

Бабуся в шоці, вона ледве ходить, тому її довелося на носилках виносити. Жива, і слава Богу. Добре, що вона встала і пішла до ванної, бачите, ліжко засипане,
– розповіла родичка Ірина.

Як виглядає квартира після обстрілу: дивіться відео

Що відомо про ракетну атаку по Харкову 5 лютого

  • 5 лютого близько 8.30 ранку росіяни обстріляли двома ракетами центр міста Харкова.
  • Окупанти вдарили по території Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова. Одна ракета пошкодила центральний корпус, друга призвела до руйнувань в інших корпусах.
  • Також серйозних руйнувань зазнали 10 будинків, що розташовані поруч. Травми отримав охоронець навчального закладу. Інших постраждалих немає, бо навчання в університеті проводиться дистанційно.
  • Серед мешканців будинків троє постраждалих – 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 та 83 роки.

Чи можливий посторний наступ Росії на Харків

  • Міністр оборони Олексій Резніков 5 лютого висловився щодо можливого наступу окупантів на Харків.
  • Резніков зауважив, що зараз з боку Росії ударних угруповань немає, однак, за його словами, не можна виключати, що "через деякий час вони можуть з'явитися".
  • Міністр наголосив, що українцям варто довіряти лише перевіреним джерелам та не слід піддаватися панічним інформаційним вкидам ворога.