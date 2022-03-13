Ракетный обстрел Харькова: под завалами нашли тело женщины

На днях российские ракеты атаковали Харьков, в том числе одна из них попала в жилой дом. В результате обстрела дом разрушился, под завалами до сих пор находят тела людей.

Вражеская ракета попала в 5-этажный жилой дом по улице Холодногорской в Харькове.

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ГСЧС продолжают аварийно-спасательные работы. Под завалами дома на 4 этаже было обнаружено тело погибшей 73-летней женщины.

Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжают обезвреживать неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы. Было отработано около 40 адресов, где находились сработавшие и не разорвавшиеся взрывоопасные предметы.

Добавим, что российские оккупанті не смогли захватить Харьков, поэтому решили уничтожить его бомбардировками. Орки обстреливают Харьков реактивными снарядами и сбрасывают на город множество бомб. Смотрите ужасное видео разрушений в Харькове – по ссылке.

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