В результате обстрела есть разрушение инфраструктуры

О последствиях обстрелов сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его информации, оккупанты около 4:40 утра обстреляли Немышлянский, Индустриальный и Новобаварский районы Харькова.

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Олег Синегубов написал, что ракеты были запущены из российского Белгорода, вероятно – тип ЗРК С-300.

Сообщается, что в Индустриальном и Немышлянском районах в результате попадания ракет есть разрушение гражданской промышленной и критической инфраструктуры. В то же время в результате обстрела, к счастью, нет потерь.

В Новобарском районе ракета попала в землю возле одного из парков – без разрушений и пострадавших.

В Харьковской области, как отметил Синегубов, враг нанес удары по Богодуховскому, Изюмскому, Чугуевскому, Харьковскому районам.

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российский диктатор владимир путин отдал приказ захватить Харьковскую область, из-за чего оккупанты стирают с лица земли Харьков. Враг использует тактику сожженной земли и таким образом хочет оккупировать Харьков.

Взрывы в Харькове и Харьковской области раздаются буквально каждый день. Оккупанты обстреливают регион артиллерией, ракетами и другим вооружением.

В ночь на 5 августа россияне совершили массированный обстрел Шевченковского, Индустриального и Салтовского районов Харькова. Под ударом оказались жилые дома, магазины, рынок.

Также оккупанты обстреляли Харьков ночью 4 августа. Кроме попадания в объект инфраструктуры, есть по меньшей мере два попадания по открытой территории.

Утром 1 августа россияне обстреляли Салтовский район в Харькове. Удар пришелся на автобусную остановку, от полученных травм погиб мужчина.

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