Об этом в эфире 24 канала сообщила корреспондентка Анна Черненко. По ее словам, четыре ракеты С-300 избивали сразу по двум районам Харькова.

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Обошлось без аварийных отключений

Корреспондентка отметила, что согласно информации от руководства города, удары производились по объектам критической инфраструктуры. Аварийных отключений света и воды в городе не произошло.

Кое-где были перебои, но я пока не понимаю, это веерные отключения, или связано с утренними прилетами. На сколько сообщают руководители города, это именно веерные отключения, не связанные с обстрелами,

– рассказала Анна Черненко.

Корреспондентка добавила, что по данным из балаклейских, изюмских и лозовских пабликов, в этих районах в 7 утра произошло отключение электроэнергии, но к 12 часам подача была возобновлена.

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Метро встало почти на час

Анна Черненко отметила, что во время утренней атаки 29 декабря около 50 минут не работал харьковский метрополитен.

"Состоянием на сейчас работает и наземный, и подземный электротранспорт. Вчера была также небольшая остановка на несколько минут. Вероятно, это может быть связано с техническими причинами и перестраховкой, чтобы люди во время ударов не оставались в тоннелях в вагонах", - пояснила корреспондентка.

Били по жилым домам в области

Одновременно с атакой на Харьков, россияне начали обстрел населенных пунктов на границе с Россией и линией фронта.

В частности, из РСЗО активно обстреливали Волчанск. Надеюсь, там обошлось без жертв. За прошедшие сутки было много обстрелов по многоэтажкам и жилому сектору в Купянске и Ковшаровке,

– отметила корреспондентка.

Черненко сообщила, что пока информации о пострадавших от утренних обстрелов нет.

Атаку дронов успешно отбили

Обстрелы Харькова проходят второй день подряд. По информации корреспондентки, 28 декабря произошло две атаки.

Во время утренней атаки был ранен один человек, его продолжают лечить медики. Кроме того, вечером около 23 часов была атака беспилотников-шахедов,

– сообщила Черненко.

По данным корреспондентки 24 канала, из 13 дронов, о которых сообщили официальные источники, 11 сбили украинские военные.

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