Про це в ефірі 24 каналу повідомила кореспондентка Анна Черненко. За її словами, чотири ракети С-300 били відразу по двох районах Харкова.

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Обійшлося без аварійних відключень

Кореспондентка зазначила, що, згідно з інформацією від керівництва міста, удари проводилися по об’єктах критичної інфраструктури. Аварійних відключень світла та води у місті не було.

Подекуди були перебої, але я поки що не розумію, чи це віялові відключення, чи це пов’язано з ранковими прильотами. Як повідомляють керманичі міста, це саме віялові відключення, не пов’язані з обстрілами,

– розповіла Анна Черненко.

Кореспондентка додала, що за даними з балаклійських, ізюмських та лозівських пабліків, в цих районах о 7 ранку відбулося відключення електроенергії, але до 12 години подачу було відновлено.

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Метро встало майже на годину

Анна Черненко відмітила, що під час ранкової атаки 29 грудня близько 50 хвилин не працював харківський метрополітен.

"Станом на зараз працює і наземний, і підземний електротранспорт. Вчора була також невелика зупинка на кілька хвилин. Ймовірно, це може бути пов’язане з технічними причинами та перестраховкою, щоб люди під час ударів не залишалися в тунелях у вагонах", – пояснила кореспондентка.

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Одночасно з атакою на місто Харків, росіяни розпочали обстріл населених пунктів на кордоні з Росією та лінією фронту.

Зокрема, з РСЗВ активно обстрілювали Вовчанськ. Сподіваюсь, там обійшлося без жертв. За минулу добу було багато обстрілів по багатоповерхівках і житловому сектору у Куп’янську і Ківшарівці,

– зазначила кореспондентка.

Пані Черненко повідомила, що наразі інформації про постраждалих від ранкових обстрілів немає.

Атаку дронів успішно відбили

Обстріли Харкова відбуваються другий день поспіль. За інформацією кореспондентки, 28 грудня відбулося дві атаки.

Під час ранкової атаки був один поранений, його продовжують лікувати медики. Крім того, увечері близько 23 години була атака безпілотників-"шахидів",

– повідомила Черненко.

За даними кореспондентки 24 каналу, з 13 дронів, про яких повідомили офіційні джерела, 11 збили українські військові.

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