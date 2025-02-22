Мониторинговые каналы предполагают, что российские войска могли атаковать Кривой Рог ракетой "Искандер" со стороны временно оккупированного Крыма. В результате этой атаки есть пострадавшие и жертвы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

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Последствия атаки в Кривом Роге 22 февраля

Как сообщили в областной военной администрации, из-за удара по инфраструктурному объекту в Кривом Роге сначала было двое пострадавших. Их доставили в больницу, один человек был в тяжелом состоянии.

На месте попадания ракеты возник пожар. Здание изуродовано.

Больше деталей – позже. В то же время еще раз подчеркиваю: угроза сохраняется. Поэтому позаботьтесь о безопасности,

– написал Сергей Лысак.

Позже стало известно, что один из жителей умер в больнице от полученных ранений. Медики продолжают работать, чтобы спасти жизнь второго госпитализированного человека – 30-летней женщины. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Еще одна пострадавшая женщина будет лечиться дома.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным погибшего мужчины. Вечная память!

Напомним, жители города слышали два взрыва. Где именно была атака – еще не сообщили. Атака врага на гражданские и критические объекты Украины продолжается.

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