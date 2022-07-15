Как террористы, россияне хотят запугать, – Ким рассказал новые детали о ракетных ударах в Николаеве

Оккупанты коварно обстреляли два университета в Николаеве. Они запустили 9 ракет из зенитно-ракетного комплекса C-300.

Об этом 24 каналу сообщил глава Николаевской военно областной администрации Виталий Ким. По его словам, оккупанты буквально терроризируют Николаевщину: за сутки они более 30 раз обстреливали область ракетами, реактивными системами залпового огня и артиллерией.

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Для обстрела университетов они снова использовали ракеты из системы С-300, созданные для противовоздушной обороны. В один из университетов прилетело 2 ракеты, в другой – 1, одна – в кирпичное предприятие, еще одна – уточняется, а несколько ракет удалось сбить с помощью ПВО. Известно о двух пострадавших в Николаеве.

По мнению Кима, россияне начали стрелять из таких ракет, потому что у них их банально очень много. И они не слишком эффективны для противовоздушной обороны. Поэтому оккупанты запускают именно их по гражданским объектам.

Он заметил, что когда-то захватчики запускали одну ракету в одно здание и не попадали. Теперь они запускают больше ракет и наносят гораздо больше вреда. Так они хотят сломить моральное сопротивление украинцев.

Этими действиями россияне хотят как настоящие террористы запугать людей, чтобы они обращались к президенту и просили закончить войну. Но это неправильно. Наши николаевцы только больше злятся и больше работают, – подчеркнул Ким.

Что будет с университетами

Ким подчеркнул, что университеты обязательно продолжат свою работу. Однако сами здания повреждены. Там нужно провести экспертизу, пригодны ли они для учебного процесса.

Большинство документов из архива университетов удалось спасти. Обстрелы заведений обошлись без жертв, а спасатели почти сразу потушили пожар.

Ким об обстрелах университетов в Николаеве: смотрите видео

Напомним, российские оккупанты 15 июля нанесли удары по Педагогическому институту и Национальному университету кораблестроения имени адмирала Макарова, который Ким завершил в 2003 году. Там он сейчас получает степень кандидата наук.

Ким добавил, что на весь бывший СССР было всего два таких университета. Один в Николаеве, другой – в Санкт-Петербурге. Ему интересно, как бы отреагировали оккупанты, если бы по российскому заведению прилетело бы 5 таких ракет.