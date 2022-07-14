Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он объяснил, почему силы противовоздушной обороны не обезвредили все ракеты, летевшие в Винницу. По разным данным, россияне запустили от 4 до 7 ракет, несколько из которых удалось уничтожить. Но не все.
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К сожалению, часть сбили, часть не сбили. Это будет происходить постоянно, пока не усилим ПВО еще и противоракетной обороной,
– отметил Олег Жданов.
Есть проблемы с траекторией полета ракет
Он объяснил, как именно украинские военные обнаруживают вражескую ракету. Всё происходит с помощью радиолокационных станций. Однако радары иногда можно обойти, чем пользуются российские оккупантов.
К примеру, они запускают ракеты на сверхмалых высотах, попадающих в "мертвую зону" радаров. Тогда его достаточно сложно обнаружить, хоть и возможно. Кроме того, именно крылатые ракеты не улетают по математической траектории. Это создает проблемы.
Радиолокационная станция (РЛС) рассчитывает прямолинейность движения ракеты. К примеру, баллистическая ракета, если посмотреть со стороны, летит за параболой. Если сверху – это прямая линия. Тогда РЛС может вычислить точку встречи и пустить противоракет. А тут нельзя угадать, когда крылатая ракета вернет и куда,
– отметил Олег Жданов.
Иногда для ущерба используют истребительную авиацию. Но для этого саму ракету нужно вовремя обнаружить. А также – пройдет время, пока самолет взлетит. Не всегда это удается сделать.
Жданов подчеркнул – Украине обязательно нужно усиливать противовоздушную и противоракетную оборону. Это полностью не оградит населенные пункты от таких обстрелов, но значительно повысит вероятность сбивания ракеты.
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Россияне коварно обстреляли Винницу: главное
- Напомним, 14 июля российские оккупанты коварно обстреляли центр Винницы. Вражеские ракеты попали в гражданский объект вблизи Дома быта "Юбилейный".
- По состоянию на 19:50 известно о 22 погибших, среди которых – трое детей. Более 100 человек обратились за помощью в больницы: 64 госпитализировали, 34 – находятся в тяжелом состоянии.
- Россияне обстреляли Винницу ракетами "Калибр" из Черного моря. Как ранее сообщал мэр Житомира Сергей Сухомлин, одна из попавших в Винницу ракет сначала летела в Житомир. Затем оккупанты сменили траекторию полета.