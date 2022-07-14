Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он объяснил, почему силы противовоздушной обороны не обезвредили все ракеты, летевшие в Винницу. По разным данным, россияне запустили от 4 до 7 ракет, несколько из которых удалось уничтожить. Но не все.

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К сожалению, часть сбили, часть не сбили. Это будет происходить постоянно, пока не усилим ПВО еще и противоракетной обороной,

– отметил Олег Жданов.

Есть проблемы с траекторией полета ракет

Он объяснил, как именно украинские военные обнаруживают вражескую ракету. Всё происходит с помощью радиолокационных станций. Однако радары иногда можно обойти, чем пользуются российские оккупантов.

К примеру, они запускают ракеты на сверхмалых высотах, попадающих в "мертвую зону" радаров. Тогда его достаточно сложно обнаружить, хоть и возможно. Кроме того, именно крылатые ракеты не улетают по математической траектории. Это создает проблемы.

Радиолокационная станция (РЛС) рассчитывает прямолинейность движения ракеты. К примеру, баллистическая ракета, если посмотреть со стороны, летит за параболой. Если сверху – это прямая линия. Тогда РЛС может вычислить точку встречи и пустить противоракет. А тут нельзя угадать, когда крылатая ракета вернет и куда,

– отметил Олег Жданов.

Иногда для ущерба используют истребительную авиацию. Но для этого саму ракету нужно вовремя обнаружить. А также – пройдет время, пока самолет взлетит. Не всегда это удается сделать.

Жданов подчеркнул – Украине обязательно нужно усиливать противовоздушную и противоракетную оборону. Это полностью не оградит населенные пункты от таких обстрелов, но значительно повысит вероятность сбивания ракеты.

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