Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, чому сили протиповітряної оборони не знешкодили всі ракети, які летіли на Вінницю. За різними даними, росіяни запустили від 4 до 7 ракет, кілька з яких вдалося знищити. Але не всі.

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На жаль, частину збили, частину не збили. Це буде траплятися постійно, доки не посилимо ППО ще й протиракетною обороною, – наголосив Олег Жданов.

Є проблеми з траєкторією польоту ракет

Він пояснив, як саме українські військові виявляють ворожу ракету. Все відбувається за допомогою радіолокаційних станцій. Однак радари інколи можна обійти, чим користуються російські окупанти.

До прикладу, вони запускають ракети на надмалих висотах, які потрапляють в "мертву зону" радарів. Тоді її досить складно виявити, хоч і можливо. Крім того, саме крилаті ракети не летять по математичній траєкторії. Це створює проблеми.

Радіолокаційна станція (РЛС) розраховує прямолінійність руху ракети. До прикладу, балістична ракета, якщо подивитися збоку, летить за параболою. Якщо зверху – це пряма лінія. Тоді РЛС може вирахувати точку зустрічі і пустити протиракету. А тут не можна вгадати, коли крилата ракета поверне і куди, – зазначив Олег Жданов.

Інколи для збиття використовують винищувальну авіацію. Але для цього саму ракету потрібно вчасно виявити. А також – мине час, поки літак злетить. Не завжди це вдається зробити.

Жданов підкреслив – Україні обов'язково потрібно посилювати протиповітряну та протиракетну оборону. Це повністю не захистить населені пункти від таких обстрілів, але значно підвищить ймовірність збиття ракети.

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