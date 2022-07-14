Ракетный удар по Виннице: Зеленский назвал имена людей, находившихся в уничтоженном медцентре

россия 14 июля нанесла циничные удары по Виннице. Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал, что одна из ракет уничтожила местный медицинский центр.

Президент назвал имена людей, без вести пропавших после вражеского "прилета". 24 канал передает детали обращения Зеленского.

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Зеленский о людях, пропавших без вести в результате ракетного удара россиян по Виннице

Президент сообщил, что разбор завалов вследствие вражеских "прилетов" по Виннице 14 июля до сих пор продолжается. В списках пропавших без вести до сих пор насчитываются десятки человек. Одна из российских ракет уничтожила медицинский центр "Нейромед", внутри которого на момент попадания были люди.

Наталья, ей 40 лет. Татьяна, ей 32 года. Владимир, ему 61 год. Вера, ей 55 лет. Я увидел их среди безвести исчезнувших. Понимаете, было даже неизвестно, что вообще произошло с людьми, просто ушедшими в медицинский центр,

– подчеркнул Зеленский.

К слову, президент подчеркнул, что нынешняя трагедия в Виннице, безусловно, является актом терроризма со стороны россии. Он отметил, что если бы кто-то нанес ракетный удар по медицинскому центру где-нибудь в Далласе или Дрездене, то это бы очевидно признали терроризмом.

Обстрелы россиянами Винницы 14 июля: коротко

В 10:46 14 июля появилась информация о взрывах в Виннице. Воздушная тревога была объявлена в 10:13. Впоследствии "прилеты" по областному центру подтвердил ряд должностных лиц разных уровней.

Стало известно, что по центру Винницы попали в общей сложности 3 ракеты, вблизи Дома быта "Юбилейный". На момент "прилета" там было много людей – всего за медицинской помощью обратилось по меньшей мере 115 пострадавших.

По состоянию на вечер 14 июля, к сожалению, известно о по меньшей мере 23 погибших, среди них – 3 детей. Госпитализировали 54 человека, в тяжелом состоянии находятся 34 пострадавших. Разыскивают 39 пропавших без вести. Отмечается, что ударами повреждено более 50 зданий и более 40 автомобилей.

Детальнее – вечернее обращение Владимира Зеленского от 14 июля: смотрите видео