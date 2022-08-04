О последствиях утренних ракетных обстрелов рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телемарафона, передает 24 канал. По его словам, вражеские обстрелы по области участились.

Внимание ВСУ отразили несколько наступлений оккупантов: карта боевых действий по состоянию на 4 августа

Этой ночью удары были нанесены по разным общинам. Враг бил ракетами Х-59 по северной части города. Было два "прилета": одна ракета попала на предприятие, пострадавших нет. Немного испортили имущество. Вторая ракета – попала рядом с предприятием,

– отметил Старух.

Старух уточнил, что враг попал в агропредприятие – в результате чего повреждена техника и зерно. А вот в результате "прилета" в Тернуватской общине – пострадала ферма.

Враг бьет по гражданским объектам

Александр Старух подчеркнул, что рядом с местами попаданий не было ни одного военного объекта. Это были объекты гражданского назначения.

"Враг продолжает уничтожать нашу гражданскую инфраструктуру, в то время как наши ребята наносят удары по вражеской технике и складам. За каждый грамм зерна, за каждый разрушенный объект, врагу придется отвечать", – подчеркнул глава Запорожской ОВА.

Известно также, что в результате обстрела Заводского района есть пострадавший, который получил ранения от осколков стекла.

Больше об этом – ракетные обстрелы Запорожья: смотреть видео