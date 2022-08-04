Про наслідки ранкового ракетного обстрілу розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телемарафону, передає 24 канал. За його словами, ворожі обстріли по області почастішали.

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Цієї ночі удари були завдані по різним громадам. Ворог бив ракетами Х-59, по північній частині міста. Було два "прильоти": одна ракета потрапила на підприємство, постраждалих немає. Трохи зіпсували майно. Друга ракета – поцілила поруч з підприємством,

– зазначив Старух.

Старух уточнив, що ворог поцілив в агропідприємство – внаслідок чого пошкоджено техніку та зерно. А ось внаслідок "прильоту" у Тернуватскій громаді – постраждала ферма.

Ворог гатить по цивільних об'єктах

Олександр Старух наголосив, що поруч з місцями влучань, не було жодного військового об'єкта. Це були об'єкти цивільного призначенні.

Ворог продовжує нищити нашу цивільну інфраструктуру в той час, як наші хлопці завдають ударів по ворожій техніці та складам. За кожен грам зерна, за кожен зруйнований об'єкт, ворогу прийдеться відповідати, – наголосив очільник Запорізької ОВА.

Відомо також, що внаслідок обстрілу Заводського району є постраждалий, який отримав поранення від осколків скла.

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