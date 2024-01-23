Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала сказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что, вероятнее всего, из-за уничтожения А-50 россияне не смогли ее раньше осуществить.

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Сколько Россия могла готовить ракетную атаку

Полковник запаса отметил, что вопрос обстрелов Харькова, которые оккупанты осуществляют из Белгородской области, можно было бы уже давно решить.

По его словам, это возможно, если партнеры позволят нам наносить удары по российскому аэродрому ракетами М31 из HIMARS либо запускать ATACMS с дальностью в 165 километров. Таким образом можно было бы уничтожить все пусковые установки С-300.

Военный эксперт объяснил, что утренняя ракетная атака 23 января была средней интенсивности. Ее можно подготовить примерно за неделю.

Ракетная атака, которая была, готовилась, вероятнее всего, еще до сбития А-50,

– считает Свитан.

По его мнению, из-за уничтожения этого самолета россияне не смогли раньше ее осуществить. Наши же силы ПВО хорошо отработали, уничтожив половину ракет прямым попаданием. Интересно, что их сбивали даже из пулеметов, что является редким явлением. Еще некоторое количество ракет обезвредили при помощи средств РЭБ.

Может ли Польша прикрывать Украину во время обстрелов

Свитан отметил, что во время российской ракетной атаки на Украину свою авиацию в очередной раз поднимала Польша. Не исключено, что она уже может прикрывать часть Украины из воздуха. Ведь об этом никто не будет докладывать в эфире.

Могут нам уже помогать, просто так никто авиацию не будет поднимать,

– сказал летчик-инструктор.

По его словам, такие взлеты польской авиации, когда Россия наносит ракетные удары по Украине, стали уже стандартными. Для нас это очень хорошо.

Почему россияне устанавливают С-300 возле Петербурга

Полковник запаса заявил, что Россия не сможет защитить всю свою территорию от ударов беспилотниками. Чтобы прикрыть всю страну-агрессора, нужно не тысячи, а миллионы зенитно-ракетных комплексов. Поэтому они постараются обезопасить некоторые направления.

По его словам, то, что россияне тянут на окраины Санкт-Петербурга именно С-300, свидетельствует, что у них нет ни лишних С-400, ни "Панцирей". А С-300 – это старый ЗРК, который оккупанты уже давно сняли с боевого дежурства и используют в качестве баллистической ракеты для ударов по Украине.

Поскольку они его подняли и ставят в качестве противовоздушной обороны, значит, есть большие нерешаемые проблемы для России,

– считает полковник запаса.

Военный эксперт добавил, что ЗРК С-300 очень плохо работает по беспилотникам.

Массированная атака по Украине: коротко