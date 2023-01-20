Семья отмечала праздник. Они впервые за долгое время собрались вместе.

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В Днепре похоронили семью Фигурных

20 января в Днепре прошла церемония прощания с семьей Фигурных. Марина Фигурна и ее муж Андрей Осинский приехали к родителям – Светлане и Юрию – из Одессы.

Также в доме был брат Марины – Александр Фигурный с женой Яной и дочерью Анной, которой было всего 15 лет.

Как стало известно, идентифицировать удалось только пятерых, поскольку муж Марины – Андрей Осинский – считается пропавшим без вести.

Спасти удалось только маму Марины – Светлану. Сейчас он находится в больнице.



Церемония прощания с семьей Фигурных / фото "Суспильне"



Семья Фигурных / фото "Суспильне"

Что известно о семье Фигурных

Семья из 7 человек собралась дома на праздник. Самой молодой девочке Ане было всего 15 лет. Марина с Андреем приехали к родителям – Яне и Александру. Вместе они поехали в гости к бабушке с дедушкой. Ракета попала прямо в их дом.

Их родственница, сестра Ани, рассказала, что сегодня опознали тела всех, кроме дяди. Бабушка находится в реанимации.

Сестра погибшей Ани открыла ее страницу в инстаграмме и написала прощальный пост. Под ним люди пишут воспоминания о девочке. Отмечают, что она была хорошим человеком.

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