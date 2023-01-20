Семья отмечала праздник. Они впервые за долгое время собрались вместе.
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В Днепре похоронили семью Фигурных
20 января в Днепре прошла церемония прощания с семьей Фигурных. Марина Фигурна и ее муж Андрей Осинский приехали к родителям – Светлане и Юрию – из Одессы.
Также в доме был брат Марины – Александр Фигурный с женой Яной и дочерью Анной, которой было всего 15 лет.
Как стало известно, идентифицировать удалось только пятерых, поскольку муж Марины – Андрей Осинский – считается пропавшим без вести.
Спасти удалось только маму Марины – Светлану. Сейчас он находится в больнице.
Церемония прощания с семьей Фигурных / фото "Суспильне"
Семья Фигурных / фото "Суспильне"
Что известно о семье Фигурных
Семья из 7 человек собралась дома на праздник. Самой молодой девочке Ане было всего 15 лет. Марина с Андреем приехали к родителям – Яне и Александру. Вместе они поехали в гости к бабушке с дедушкой. Ракета попала прямо в их дом.
Их родственница, сестра Ани, рассказала, что сегодня опознали тела всех, кроме дяди. Бабушка находится в реанимации.
Сестра погибшей Ани открыла ее страницу в инстаграмме и написала прощальный пост. Под ним люди пишут воспоминания о девочке. Отмечают, что она была хорошим человеком.
Ракетный удар по дому в Днепре
- 17 января в Днепре завершили поисковые работы на месте ракетных обстрелов, длившихся три дня. Работникам ГСЧС удалось спасти 39 человек, из которых шестеро детей.
- Из-за российского обстрела Днепра травмированы 79 человек, из них 16 детей. Спасатели получили 47 сообщений о без вести пропавших, из которых 23 человека установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах.
- По состоянию на 20 января стало известно, что после трагедии в Днепре до сих пор без вести пропавшими считаются шесть человек. Спасательная операция уже окончена, однако людей продолжают искать.
- Кстати, в Днепре после трагедии в разрушенном доме обнаружили немалую сумму денег. Собственника этих средств пока не нашли.