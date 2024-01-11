Журналисты пообщались с врачом-психиатром Михаилом Бебешко. Он как раз находился в гостинице, когда Россия нанесла по нему ракетный удар.

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Мужчина был в ванной

В момент взрыва я не слышал, что была воздушная тревога и находился в ванной, это меня спасло. Я упал, ударился головой, потом лег на пол. Во время повторного взрыва вылетели двери, хорошо, что я лежал на полу. После второго взрыва я окликнул своих коллег: "Все живы?" – "Все живы",

– рассказал он.

Известно, что Михаил Бебешко в Харькове проводит тренинги для социальных работников и психологов. Он – из Торецка Донецкой области.

Последствия ракетного удара по Харькову / Фото

Мэр Игорь Терехов подчеркнул, что по центру Харькова враг запустил две ракеты. Он также подчеркнул, что под угрозой находились 30 мирных жителей.

Первые минуты после ракетного удара по Харькову: смотрите видео

Две ракеты по гостинице в центре Харькова. Никакого военного там не было. В то же время было 30 гражданских, из которых одиннадцать ранены российскими ракетами. Среди пострадавших – и турецкие журналисты,

– подчеркнул Терехов.

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия атаки / Фото ГСЧС

Что известно о раненых

В 01.04 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов актуализировал информацию. Он отметил, что в результате обстрела повреждения получил гостиничный комплекс. Также вспыхнули несколько автомобилей.

На тот момент было известно об 11 пострадавших. 4 из них – мужчины в возрасте от 31 до 38 лет, а 7 – женщины в возрасте от 23 до 71 года.

В медицинские учреждения доставили девять пострадавших. Известно, что 35-летний мужчина в тяжелом состоянии. 8 пациентов находятся в среднем и легком состоянии. А еще 2 пострадавшим оказали помощь на месте.

По словам Олега Синегубова, пострадавших снабдили всем необходимым. Они находятся под врачебным наблюдением. Также на месте ракетного удара продолжают работать экстренные службы.