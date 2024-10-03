В результате атаки 1 октября по меньшей мере десяток ракет попали в место дислокации израильских F-35 – базу ВВС Неватим возле города Беэр-Шева. Пока неизвестно, были ли они уничтожены или повреждены, говорится в материале Spiegel.

Смотрите также Израиль готовит ответ Ирану на масштабную атаку: какова ситуация на Ближнем Востоке

Иран преодолевает противовоздушную оборону Израиля

Ирану удалось преодолеть многослойную воздушную оборону Израиля, известную как "Железный купол", в нескольких местах.

Военный эксперт Фабиан Гинц из Международного института стратегических исследований прокомментировал атаку.

Вероятно, они вынесли урок из апрельских атак и на этот раз полагались на баллистические ракеты,

– говорит военный эксперт.

Баллистические ракеты летят значительно быстрее, чем крылатые или беспилотники-камикадзе, что дает ПВО меньше времени для реагирования.

Гинц отмечает, что запустив до 200 ракет, Тегеран мог на этот раз осуществить, вероятно, "крупнейшую атаку баллистическими ракетами в истории".

На этот раз впервые была применена ракета Fatteh-1, которую Иран описывает как гиперзвуковую. Хотя она не является таковой, отмечают в издании, но она "имеет некоторые характеристики, которые делают ее более живучей".

Обломки, упавших в Израиле, свидетельствуют, что Иран использовал и другие новые ракеты, говорит Гинц. Среди них Kheibar Shekan, которая имеет радиус действия 1450 километров.

Как и Fatteh-1 она имеет маневренный корпус, что позволяет управлять возвращением в атмосферу Земли и предназначен перехитрить системы противовоздушной обороны. Такие ракеты способны из Ирана достичь Израиля всего за несколько минут.

Массированная атака, похоже, одолела противоракетную оборону. В целом Иран имеет не менее 3 000 баллистических ракет. Поэтому Израиль должен быть готовым к тому, чтобы больше не быть неуязвимым к таким атакам, особенно если "Хезболла" и хуситы придут с собственными арсеналами,

– пишет Spiegel.

Напомним, 1 октября Иран совершил массированную ракетную атаку по Израилю, что стало его ответом на убийство главаря "Хезболлы" Хасана Насраллы. Израиль уже анонсировал свой удар по нефтяной промышленности и другим стратегическим объектам агрессора.