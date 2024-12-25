Как рассказала директор больницы Галина Борецкая, теплоснабжение отсутствует с 7:00 утра, однако по состоянию на 13:00 температура в отделениях оставалась удовлетворительной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Ивано-Франковск.

Смотрите также Дым и руины: в ГСЧС показали последствия удара России по Ивано-Франковской области

Какова ситуация в Бурштынской больнице на Ивано-Франковщине

Бурштынская центральная городская больница с 7 часов утра остается без теплоснабжения после обстрела со стороны России. Впрочем, температура осталась удовлетворительной. В ОВА заявляют, что теплоснабжение восстановлено.

Мы уже провели успешный пробный запуск котельной. Конечно, что она не запускается сразу, надо определенных моментов соблюсти, проверить, есть ли в системе вода, наладить пусковые механизмы. Котельная удовлетворяет потребности всей больницы, и у нас будет тепло во всем медучреждении,

– объясняет Галина Борецкая.

Строительство автономной котельной на дровах началось в сентябре 2024 года. Она способна полностью обогреть больницу, отметил ответственный за теплоснабжение Михаил Драч.

"Мы, наверное, недооцениваем свои ресурсы. Когда говорят, что топить дровами не выгодно, то хочу ответить, что мы были в Австрии, в Швейцарии – там топят дровами. Правда, из них делают газ, и тем пиролизным газом отапливают. Мы пока на первой стадии этих реформ, но движемся в правильном направлении. Эта котельная в полном объеме обеспечит теплом все корпуса. И что бы ни произошло – она будет работать", – говорит он.

Как восстанавливают теплоснабжение в Бурштыне

По словам городского головы Василия Андриешина, для полного восстановления теплоснабжения в Бурштыне понадобится несколько дней. В городе уже построено пять новых котельных, три из которых планируют запустить до 27 декабря. Еще две, предназначены для отопления лицеев, начнут работать позже.

Светланы Онищук, председатель Ивано-Франковской ОВА сообщила, что власти проводят оперативные совещания по последствиям вражеского ракетного удара. Теплоснабжение в городе пытаются восстановить как можно скорее.

Восстановительные работы в Бурштыне продолжаются: фото Ивано-Франковской ОГА

Тепло подали в медицинские учреждения – больницы и паллиативного центра, где уже работает одна из модульных котельных.

На других котельных, на 8 и 10 мегаватт, продолжаются строительные и пусконаладочные работы.

В городе также работают 9 пунктов несокрушимости, при необходимости могут развернуть дополнительные мобильные.

Усе про атаку 25 грудня читайте у спеціальному матеріалі.