Организовали ракетный удар по центру Чернигова: двум генералам России сообщили о подозрении

В Офисе Генерального прокурора рассказали, что сообщено о подозрении двум генералам России, которые организовали ракетный удар по центральной части Чернигова. В результате обстрела тогда погибли 7 человек, среди которых ребенок, более 190 человек получили ранения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

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Сообщено о подозрении 2 российским генералам

Известно, что сообщено о подозрении генерал-лейтенанту – начальнику штаба и генерал-майору – начальнику управления ракетных войск и артиллерии группировки войск "Запад" вооруженных сил России.

Указывается, что им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, начальник штаба вражеских войск, осознавая возможные последствия применения тяжелого ракетного вооружения по центральной части Чернигова, подготовил боевое распоряжение на осуществление ракетного удара, которое подписал вместе с командующим группировки. Это стало основанием для применения крылатой ракеты "Искандер" по городу 19 августа 2023 года,

– говорится в сообщении.

В свою очередь начальник управления ракетных войск и артиллерии организовал подготовку соответствующих ракетных подразделений и отдал боевые распоряжения на осуществление атаки.

В результате российского обстрела погибло 7 человек, среди которых ребенок, 193 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Кроме этого, тогда значительные разрушения и повреждения получили жилые многоквартирные дома, нежилые и административные здания, транспортные средства, другое имущество физических и юридических лиц.

"Международным гуманитарным правом запрещено нанесение неизбирательных ударов, которые приводят к гибели мирных жителей и повреждения гражданских объектов". – подчеркнули там.

В Офисе Генерального прокурора напомнили, что в ноябре 2024 года в этом же производстве было сообщено о подозрении командующему группировки войск "Запад" вооруженных сил России по факту организации этого ракетного удара.

